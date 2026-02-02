Sculture di luce | quando la lampada diviene opera d’arte del living

In un mondo dove le lampade sono più di semplici fonti di luce, alcuni designer trasformano questi oggetti in vere e proprie opere d’arte. Le lampade diventano sculture di luce, capaci di resistere anche spente e di portare un tocco di creatività nel living. La loro bellezza non si limita alla superficie, ma si nasconde nella forma e nel significato che esprimono quando sono accese o spente.

Life&People.it La bellezza totemica degli oggetti spesso si nasconde sotto la superficie patinata delle rifiniture stesse, e nel caso particolare delle lampade questa stessa bellezza deve essere in grado di resistere alla luce spenta, rendendo l'oggetto in sé scultura e veicolo di significato. La rilevanza delle lampade scultoree sembra misurarsi proprio in questa loro caratteristica, innanzitutto artistica ed estetica, e solo successivamente funzionale. La luce diviene così una presenza carismatica che abitano il living con l'autorevolezza di un'opera d'arte contemporanea. L'architettura dell'emozione domestica: il valore delle lampade scultoree.

