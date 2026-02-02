‘Scontro’ tra Trevisani e Ordine sul Milan | Siete ossessionati parlano i fatti

Durante la trasmissione 'Pressing', Riccardo Trevisani e Franco Ordine si sono affrontati di nuovo sul tema Milan. Trevisani ha accusato Ordine di essere ossessionato dal club, mentre quest’ultimo ha risposto che sono i fatti a parlare. La discussione si è fatta accesa, tra opinioni opposte e qualche scontro verbale.

Durante la puntata di 'Pressing' (programma di Mediaset) andata in onda ieri sera, il giornalista Franco Ordine ha parlato dei problemi legati alla trattativa Milan-Mateta. I dubbi sul ginocchio del francese hanno fatto si che l'operazione tra i rossoneri e il Crystal Palace saltasse del tutto oggi. Ordine, nel suo intervento, fa notare come Mateta sarebbe stato utile se pronto già per Bologna-Milan di domani sera perché: "Nel Milan oggi c'è Leao al 30% con la pubalgia. Pulisic con la borsite. Fullkrug ancora con il dito rotto. Il fatto che il Milan sia in alto. Ci sta pensando qualcuno dall'alto dei cieli.

