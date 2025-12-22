Pressing scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa | Eliminazione quasi una fortuna

Inter News 24 Pressing accende il dibattito sul Milan dopo la Supercoppa: Ordine e Trevisani si confrontano duramente sull’eliminazione. Il post Supercoppa continua a far discutere negli studi di Pressing, dove l’eliminazione del Milan per mano del Napoli ha acceso un confronto dai toni durissimi. Al centro del dibattito, il progetto tecnico rossonero guidato da Massimiliano Allegri e la tenuta complessiva della squadra in una stagione già molto impegnativa. Protagonisti dello scontro verbale sono stati Franco Ordine e Riccardo Trevisani, che si sono affrontati su un tema chiave: l’eliminazione in semifinale di Supercoppa è stata davvero un fallimento oppure, paradossalmente, un vantaggio per il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

