Pressing scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa | Eliminazione quasi una fortuna
Inter News 24 Pressing accende il dibattito sul Milan dopo la Supercoppa: Ordine e Trevisani si confrontano duramente sull’eliminazione. Il post Supercoppa continua a far discutere negli studi di Pressing, dove l’eliminazione del Milan per mano del Napoli ha acceso un confronto dai toni durissimi. Al centro del dibattito, il progetto tecnico rossonero guidato da Massimiliano Allegri e la tenuta complessiva della squadra in una stagione già molto impegnativa. Protagonisti dello scontro verbale sono stati Franco Ordine e Riccardo Trevisani, che si sono affrontati su un tema chiave: l’eliminazione in semifinale di Supercoppa è stata davvero un fallimento oppure, paradossalmente, un vantaggio per il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Pressing, siparietto Biasin-Sabatini-Trevisani: chiusura tutta da “ridere”
Leggi anche: Calciomercato Inter, riflessioni per il colpo sulla destra alimentate dall’eliminazione dalla Supercoppa Italiana: dirigenti ad un bivio! Ecco perché
Sabatini: La lite con Allegri? Conte e Oriali sono sempre in mezzo....
Scontro Ordine-Trevisani a Pressing: "Milan preso a pallate dal Napoli" - Durante Pressing si è discusso delle semifinali di Supercoppa e dell’eliminazione del Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli. tuttonapoli.net
Ordine: “Come si è permesso Bonny?”. Mauro: “Non puoi dirlo”. Trevisani: “Dici perfetto se…” - La discussione a Pressing tra Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro in merito ai penalty calciati dai nerazzurri ... msn.com
Ordine: "Se succede, dovete espatriare". Trevisani: "Il Napoli li ha presi a pallate" - Nella puntata di Pressing si è verificato un botta e risposta tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani sul Milan. msn.com
Durante la trasmissione Pressing si è acceso un confronto durissimo sulle semifinali di Supercoppa e sull’eliminazione del Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli. Protagonisti dello scontro verbale Franco Ordine e Riccardo Trevisani, con toni che si son - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.