Pressing scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa | Eliminazione quasi una fortuna

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pressing accende il dibattito sul Milan dopo la Supercoppa: Ordine e Trevisani si confrontano duramente sull’eliminazione. Il post Supercoppa continua a far discutere negli studi di Pressing, dove l’eliminazione del Milan per mano del Napoli ha acceso un confronto dai toni durissimi. Al centro del dibattito, il progetto tecnico rossonero guidato da Massimiliano Allegri e la tenuta complessiva della squadra in una stagione già molto impegnativa. Protagonisti dello scontro verbale sono stati Franco Ordine e Riccardo Trevisani, che si sono affrontati su un tema chiave: l’eliminazione in semifinale di Supercoppa è stata davvero un fallimento oppure, paradossalmente, un vantaggio per il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

pressing scontro ordine trevisani sulla supercoppa eliminazione quasi una fortuna

© Internews24.com - Pressing, scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa: «Eliminazione quasi una fortuna»

Leggi anche: Pressing, siparietto Biasin-Sabatini-Trevisani: chiusura tutta da “ridere”

Leggi anche: Calciomercato Inter, riflessioni per il colpo sulla destra alimentate dall’eliminazione dalla Supercoppa Italiana: dirigenti ad un bivio! Ecco perché

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sabatini: La lite con Allegri? Conte e Oriali sono sempre in mezzo....

pressing scontro ordine trevisaniScontro Ordine-Trevisani a Pressing: "Milan preso a pallate dal Napoli" - Durante Pressing si è discusso delle semifinali di Supercoppa e dell’eliminazione del Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli. tuttonapoli.net

Ordine: “Come si è permesso Bonny?”. Mauro: “Non puoi dirlo”. Trevisani: “Dici perfetto se…” - La discussione a Pressing tra Franco Ordine, Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Massimo Mauro in merito ai penalty calciati dai nerazzurri ... msn.com

Ordine: "Se succede, dovete espatriare". Trevisani: "Il Napoli li ha presi a pallate" - Nella puntata di Pressing si è verificato un botta e risposta tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani sul Milan. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.