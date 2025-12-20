Torino | scontri al corteo di Askatasuna Nove agenti feriti Salvini | Ruspe sui centri sociali

A Torino si sono verificati scontri durante un corteo di protesta contro la chiusura del centro Askatasuna. La manifestazione ha causato tensioni e l'intervento delle forze dell'ordine, con nove agenti feriti. Nel frattempo, il ministro Salvini ha annunciato l'uso di ruspe sui centri sociali. La situazione resta sotto osservazione mentre si susseguono ulteriori iniziative.

Corteo di protesta per la chiusura del centro Askatasuna. E giornata di tensione, il centro della città di Torino bloccato, un bilancio di 9 agenti feriti, e una serie di ulteriori iniziative annunciate a stretto giro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Torino: scontri al corteo di Askatasuna. Nove agenti feriti. Salvini: “Ruspe sui centri sociali” Leggi anche: Sgombero Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia: nove agenti feriti. Salvini: «Ruspe sui centri sociali» Leggi anche: Askatasuna, scontri con la polizia al corteo dei centri sociali. Bottiglie contro gli agenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato”; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto: scontri con la polizia, dieci agenti feriti. Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it

Askatasuna, scontri al corteo a Torino: 9 agenti feriti. Salvini: 'Ruspe sui centri sociali covi di delinquenti' - È cominciato così il corteo dopo lo sgombero all'alba di giovedì del centro sociale degli autonomi, ... ansa.it

Sgombero Askatasuna accende la protesta: corteo a Torino e scontri con la polizia - Scontri e tensioni durante il corteo di protesta a Torino: attivisti da tutta Italia in piazza contro lo sgombero di Askatasuna. notizie.it

Guerriglia a Torino dopo sgombero Askatasuna: le immagini dei violenti scontri - facebook.com facebook

Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.