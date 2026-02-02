Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. Nordio ha detto che c’è un odio forte contro la civiltà occidentale e i regimi liberali, chiedendo una repressione immediata e severa. La situazione resta tesa, con mezzi delle forze dell’ordine che cercano di contenere la protesta.

“ Scontri di Torino? Oggi, come 50 anni fa, c’è un odio profondo verso la civiltà occidentale, verso i regimi liberali e democratici. E si esplica con questa violenza indiscriminata contro la Tav o il Ponte di Messina. Speriamo non contro le Olimpiadi. Ma comunque è una violenza fine a se stessa per dimostrare questo odio inestinguibile verso la democrazia. E qui serve essere chiari; bisogna intervenire con una repressione che sia immediata, adeguata e severa “. Lo annuncia ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, il ministro della Giustizia Carlo Nordio che aggiunge: “ Ha ragione anche la nostra premier Meloni a dire che ora spetta alla magistratura dimostrare in piena autonomia e indipendenza che la legge va rispettata senza se, senza ma, senza indulgenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Torino, per Nordio “c’è odio per la civiltà occidentale e i regimi liberali. Serve repressione immediata e severa”

Approfondimenti su Torino Scontri

Le recenti tensioni in Iran hanno portato a episodi di repressione da parte delle forze di sicurezza, che hanno utilizzato armi da fuoco, tra cui fucili modello Kalashnikov, contro manifestanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Askatasuna, scontri a Torino: il corteo, le vetrine distrutte, la camionetta in fiamme e l'agente aggredito a martellate. Cosa è successo; Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria - Sicurezza, Conte (M5S): Sì a risoluzione unitaria, se recepisce le nostre proposte.

Scontri Askatasuna a Torino, stretta a decreto sicurezza. Meloni sente SchleinLa premier: È tentato omicidio, i magistrati non esitino. Per martedì è in programma l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La segretaria del Pd, intanto, domenica, ha chiamato ... tg24.sky.it

Askatasuna e gli scontri a Torino, le reazioni politicheCondanna trasversale delle violenze. Domani il sindaco Lo Russo interverrà in Consiglio comunale. Martedì il ministro Piantedosi alle Camere ... rainews.it

Gli scontri di Torino vengono usati dal governo come pretesto per applicare nuove misure securitarie, mentre la sinistra resta incapace di smascherare una strumentalizzazione che mette a rischio la tenuta democratica del Paese. A cura di Natascia Grbic - facebook.com facebook

#omnibus La testimonianza del prof. Revelli sugli scontri a Torino durante il corteo pro Askatasuna: "C'erano 50mila persone, poi arrivati 200 incappucciati. Era quello che il governo si aspettava" x.com