Scontri a Torino per Nordio c’è odio per la civiltà occidentale e i regimi liberali Serve repressione immediata e severa

Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. Nordio ha detto che c’è un odio forte contro la civiltà occidentale e i regimi liberali, chiedendo una repressione immediata e severa. La situazione resta tesa, con mezzi delle forze dell’ordine che cercano di contenere la protesta.

“ Scontri di Torino? Oggi, come 50 anni fa, c’è un odio profondo verso la civiltà occidentale, verso i regimi liberali e democratici. E si esplica con questa violenza indiscriminata contro la Tav o il Ponte di Messina. Speriamo non contro le Olimpiadi. Ma comunque è una violenza fine a se stessa per dimostrare questo odio inestinguibile verso la democrazia. E qui serve essere chiari; bisogna intervenire con una repressione che sia immediata, adeguata e severa “. Lo annuncia ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, il ministro della Giustizia Carlo Nordio che aggiunge: “ Ha ragione anche la nostra premier Meloni a dire che ora spetta alla magistratura dimostrare in piena autonomia e indipendenza che la legge va rispettata senza se, senza ma, senza indulgenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

