Le recenti tensioni in Iran hanno portato a episodi di repressione da parte delle forze di sicurezza, che hanno utilizzato armi da fuoco, tra cui fucili modello Kalashnikov, contro manifestanti. Analizzare queste dinamiche permette di comprendere le strategie di controllo adottate da regimi come quello iraniano e le lezioni che si possono trarre da esperienze storiche simili, anche in contesti come Mosca e altre realtà autoritarie.

Armi, controllo, intercettazioni. La Repubblica islamica applica tutti i metodi imparati dal Cremlino. Putin si è specializzato perché teme da sempre le rivoluzioni colorate e la loro capacità di espandersi Per sparare contro i manifestanti, la polizia iraniana e i basiji hanno usato fucili modello kalashnikov. I fucili d’assalto Ak-103 sono spesso nelle mani degli uomini del Corpo della rivoluzione islamica. Per sparare a distanza invece gli scagnozzi del regime usano fucili da cecchino Svd Dragunov. Sono tutti modelli russi, alcuni poi prodotti in Iran, e se a Teheran vengono usati per mantenere in vita il corpo consumato della Repubblica islamica è grazie alla collaborazione con il Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

