Scioperi di dicembre 2025 tutti gli stop previsti per treni mezzi pubblici e aerei | il calendario del mese

Nuovo mese di scioperi per l’Italia tra proteste nel settore marittimo, aereo, dei treni e del trasporto locale in alcuni grandi città come Roma. I disagi più importanti attesi per lo sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla Cgil per tutti i settori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Anche il mese di dicembre è interessato da diversi scioperi - facebook.com Vai su Facebook

Scioperi a dicembre 2025: calendario manifestazioni, date e orari Vai su X

Scioperi di dicembre 2025, tutti gli stop previsti per treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese - Nuovo mese di scioperi per l’Italia tra proteste nel settore marittimo, aereo, dei treni e del trasporto locale in alcuni grandi città come Roma ... Da fanpage.it

Scioperi del mese di dicembre 2025: tutte le date e i settori coinvolti - Scopriamo il calendario completo degli scioperi di dicembre 2025 in Italia: trasporti, aerei, logistica e proteste generali con orari e dettagli aggiornati. Scrive alfemminile.com

Dicembre nel caos: ecco tutti gli scioperi che rischiano di bloccare l’Italia. L'elenco completo - Anche il mese di dicembre sarà segnato da una serie di scioperi che potrebbero creare disagi in tutto il Paese, soprattutto nel settore dei ... Scrive notizie.tiscali.it

Scioperi in Italia a dicembre 2025: calendario completo di trasporti pubblici, treni e voli - Tutti gli scioperi di dicembre 2025 in Italia: trasporti pubblici, treni, voli e servizi aeroportuali. quotidianomotori.com scrive

Dicembre 2025 tra scioperi e disagi: tutte le date da segnare in calendario - Dopo un novembre segnato da diversi scioperi anche il mese di dicembre prende il via con una serie di proteste e manifestazioni proclamate dai sindacati. Secondo meteo.it

Dicembre un mese pieno di scioperi: trasporti, aerei, scuola e spedizioni. Le date - Dicembre 2025 segnato da scioperi in trasporti e logistica: stop locali e nazionali, proteste crescenti e possibili disagi per viaggiatori e lavoratori. Da blitzquotidiano.it