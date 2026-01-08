Legge anti-crack la Sicilia completa la rete regionale | Schifani annuncia monitoraggio costante e interventi mirati

La Regione Siciliana ha completato l’implementazione della rete di servizi prevista dalla legge anti-crack, approvata nel 2024. Con questa iniziativa, l’intera regione è ora coperta da interventi e monitoraggi specifici, volti a contrastare il fenomeno della dipendenza da sostanze. Il presidente Schifani ha annunciato un monitoraggio costante e interventi mirati per garantire un supporto efficace alle comunità locali.

La Regione Siciliana ha completato la rete dei servizi previsti dalla legge n. 26 del 7 ottobre 2024, la cosiddetta legge anti-crack, ora pienamente operativa in tutte le province. Il provvedimento prevede centri ad alta soglia per i casi più complessi, unità mobili per interventi sul territorio.

