Eccellenza | pareggio 2-2 fra l’ex spal e sant’agostino Il Mezzolara aspetta Russi e sogna il primato Castenaso operazione riscatto a Fratta Terme
Si è aperta con due anticipi la tredicesima giornata del girone B di Eccellenza. L’ Ars et Labor Ferrara è stata bloccata sul 2-2 nell’atteso derby ferrarese contro il Sant’Agostino mentre tra Sanpaimola e Solarolo è terminata 0-1. Alle 14,30 di oggi sarà completato il turno. Il Mezzolara di Nicola Zecchi, che prima dell’anticipo di ieri condivideva la prima posizione in classifica con l’ex Spal e con la Sampierana, cercherà di sorpassare la corazzata biancazzurra provando ad aggiudicarsi la sfida casalinga contro il Russi. Il Castenaso di Fabio Rizzo, quinto a quota 20 a pari-merito con il Medicina Fossatone e reduce da due sconfitte consecutive, cercherà riscatto sul campo del Fratta Terme, il Medicina di Fulvio Assirelli ospiterà il Massa Lombarda mentre l’Osteria Grande di Fabio Malaguti sarà di scena sul campo dell’altra ex capolista Sampierana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
