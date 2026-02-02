Sanremo cover duetti folli e Napoli protagonista | Samurai Jay-Belén Fagnani-Fulminacci Luchè-Grig

Questa notte il Festival di Sanremo ha regalato momenti sorprendenti. Il palco si è acceso venerdì 27 febbraio 2026 con una serata dedicata alle cover, e le esibizioni sono state tutto tranne che scontate. Duetti improvvisati, interpretazioni folli e un’attenzione speciale a Napoli hanno animato la scena. Tra le esibizioni più chiacchierate, Samurai Jay-Belén, Fagnani-Fulminacci e Luchè-Grig. È stato un appuntamento che ha divertito il pubblico e lasciato tutti con il fiato sospeso.

Il palco dell'Ariston si è acceso venerdì 27 febbraio 2026 con una serata di cover che ha ribaltato ogni aspettativa. Non si trattava più solo di omaggi a canzoni storiche, ma di collisioni artistiche inaspettate, dove generi, ruoli sociali e identità si sono mescolati in un'esplosione di energia e creatività. Tra i protagonisti, una scena che ha subito un'improvvisa trasformazione: la giornalista Francesca Fagnani, nota per il suo stile incisivo e spesso provocatorio in tv, ha lasciato lo studio per salire sul palco insieme a Belén Rodríguez, in un duetto che ha sorpreso per l'imprevedibilità del binomio.

