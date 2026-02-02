Sanremo Can Yaman co- conduttore | l’annuncio simpatico

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato sui social che Can Yaman sarà il nuovo co-conduttore del Festival di Sanremo. L’attore turco affiancherà Laura Pausini nella prima serata, portando un po’ di allegria e entusiasmo all’evento. La notizia ha già fatto il giro del web e i fan si aspettano una serata ricca di sorprese.

Carlo Conti sui suoi social ha annunciato che Can Yaman sarà co- conduttore del festival di Sanremo. Dovrebbe affiancarlo, insieme a Laura Pausini, durante la prima serata Un annuncio particolare e che rende felice il pubblico femminile: Can Yaman sarà il co- conduttore della prima serata di Sanremo. L'attore turco accompagnerà Carlo Conti e Laura Pausini. A dare l'annuncio è stato proprio il direttore artistico con un simpatico fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, la serie che ha portato all'enorme successo Can Yaman nell'ultimo periodo, prima del momentaneo arresto. Infatti recentemente il turco è stato preso ad Istanbul dalle forze locali, per poi essere rilasciato poco dopo.

