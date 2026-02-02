sanremo 2026 mediaset prende una decisione sulla programmazione

Mediaset ha deciso come gestire la programmazione di Sanremo 2026. La rete ha comunicato che trasmetterà l’evento in modo più diretto, senza cambiare troppo rispetto alle passate edizioni. La scelta arriva dopo alcune settimane di discussioni interne e si concentra sulla volontà di mantenere alta l’attenzione del pubblico, puntando su una produzione più semplice e meno costosa. I dettagli sulla data esatta e sulle modalità di trasmissione si sapranno nei prossimi giorni. Intanto, gli appassionati attendono con curiosità di scoprire cosa cambierà rispetto al passato

Pare arrivare una decisione da parte di Mediaset in merito alla programmazione durante la settimana del Festival di Sanremo 2026. Cosa avrebbero deciso i vertici. Tra poche settimane partita ufficialmente il Festival di Sanremo 2026 e tutto è pronto per la messa in onda della kermesse musicale. Da sempre la manifestazione è uno degli eventi più seguiti e discussi dell’anno e anche stavolta ne vedremo di belle. Le altre reti nel frattempo, per evitare lo scontro diretto con la gara canora, sono pronti a modificare la loro programmazione. Quello che però tutti si chiedono è: cosa farà Mediaset? Come in molti sapranno, negli ultimi anni l’azienda ha decisa di non modificare i suoi palinsesti e di proseguire la regolare messa in onda delle sue trasmissioni, dal Grande Fratello a C’è Posta Per Te, che si è scontrato con la finale del Festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

