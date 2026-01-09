Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 | Adelaide prende una decisione che suscita scalpore

Dal 12 al 16 gennaio 2026, Il Paradiso delle Signore torna su Rai Uno con nuove anticipazioni. La settimana sarà caratterizzata da decisioni importanti e sviluppi che coinvolgeranno i personaggi principali. La soap continua a offrire momenti di suspense e approfondimenti sulla vita dei protagonisti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Ecco cosa ci attende nell’appuntamento pomeridiano di questa settimana.

Prosegue l'appuntamento pomeridiano su Rai Uno con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, che nella settimana dal 12 al 16 gennaio ci regalerà molti colpi di scena. Al centro delle trame troveremo una scelta clamorosa di Adelaide, che finirà per far soffrire Odile, e i preparativi per la partenza verso New York di Tancredi. Non mancheranno poi le tensioni per una nuova competizione tra Il Paradiso e la GMM per i costumi del musicarello interpretato da Marina. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni Il Paradiso: Adelaide si rifugia in convento. Le parole di Umberto provocano grand eincredulità nei familiari di Aelaide: la contessa ha infatti scelto di ritirarsi in convento per ritrvare il suo equilibrio e la pace interiore.

