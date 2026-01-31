Crolla miniera è strage! Intrappolati anche donne e bambini

Un crollo improvviso ha sepolto una miniera, provocando una vera e propria strage. Donne, bambini e operai sono rimasti intrappolati sotto metri di fango e detriti. I soccorritori lavorano senza sosta, ma il tempo è contro di loro. La scena è drammatica e l’ansia cresce mentre si cercano di salvare le vittime.

Il fango ha inghiottito ogni speranza in un istante interminabile, trasformando il ventre della terra in una trappola senza via d’uscita. Mentre il sole batteva implacabile sulla superficie, nel profondo delle gallerie scavate a mano il rumore sordo del terreno che cedeva ha cancellato le voci e i sogni di centinaia di persone. In quel labirinto di polvere e sudore, la ricerca frenetica di una risorsa preziosa per il resto del pianeta si è trasformata in una tragedia collettiva che non ha risparmiato nessuno. Madri che vendevano merce ai margini degli scavi, padri che cercavano di assicurare un pasto ai figli e piccoli lavoratori che non avrebbero mai dovuto trovarsi lì sono stati sepolti sotto tonnellate di detriti, lasciando una ferita aperta nel cuore di una terra tanto ricca quanto martoriata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

