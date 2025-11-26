Aggressione in piazza Mercanti | ragazzo ferito con arma da taglio

Milanotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenta aggressione in piazza Mercanti, nel pieno centro di Milano, martedì 25 novembre verso le otto di sera. La vittima è un ragazzo di 19 anni. Dalle prime informazioni, sembra che sia stato colpito con un'arma da taglio.Portato in ospedaleSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

aggressione piazza mercanti ragazzoAggredito nel fast food in centro: fendente all’addome, caccia all’aggressore di un 19enne - Milano, paura l’aggressione in un locale tra via Orefici e piazza Mercanti. Scrive msn.com

Malamovida a Foggia oltre la soglia d’allarme dopo l'aggressione a Piazza Mercato - Le forze dell’ordine potrebbero essere già sulle tracce della baby gang protagonista nella notte tra venerdì e sabato di un pestaggio ai danni di un giovane 19enne di Foggia, Antonio Tigre, poritere ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, nuova aggressione in piena movida: ragazzo pestato con una mazza da una baby gang - Il pestaggio, avvenuto intorno alle 23 di sabato sera, ha suscitato sconcerto e indignazione in città, già segnata poche settimane fa dal caso di Andrea Tigre, il 19enne portiere dell’Incedit ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Piazza Mercanti Ragazzo