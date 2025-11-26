Aggressione in piazza Mercanti | ragazzo ferito con arma da taglio

Violenta aggressione in piazza Mercanti, nel pieno centro di Milano, martedì 25 novembre verso le otto di sera. La vittima è un ragazzo di 19 anni. Dalle prime informazioni, sembra che sia stato colpito con un'arma da taglio.Portato in ospedaleSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it