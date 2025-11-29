Finalmente una boccata d' ossigeno per il pecorino della Tuscia

Viterbotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio del ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di destinare 12,8 milioni di euro al bando indigenti per sostenere la filiera del Pecorino Romano, di cui 5,38 milioni subito e 7,4 milioni nel 2026, rappresenta una boccata d’ossigeno in un momento di grande tensione per gli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

finalmente boccata d ossigenoGambino: con la Juve Stabia fondamentale boccata d’ossigeno per la Samp - Pierluigi Gambino commenta la tirata e un po' fortunata ma utilissima vittoria della Samp contro la Juve Stabia, vitale ... Riporta liguriasport.com

finalmente boccata d ossigenoEccellenza, boccata d’ossigeno per il Santa Maria: battuto il Baronissi nello scontro diretto salvezza - Il primo tiro in porta arriva al quarto d’ora ed è di marca ospite con il colpo di testa ravvicinato di Montoro che schiaccia bene ma non dà forza al suo stacco. Secondo infocilento.it

finalmente boccata d ossigenoStrade Rurali della Maremma. La Regione Investe 2 Milioni per la Manutenzione (Buone Notizie per gli Ammortizzatori) - La Regione Investe 2 Milioni per la Manutenzione (Buone Notizie per gli Ammortizzatori) ... Segnala maremmanews.it

Cerca Video su questo argomento: Finalmente Boccata D Ossigeno