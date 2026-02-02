Marco Rubio mette in guardia sulla transizione in Venezuela, paragonandola a quella spagnola del 1975. Il Segretario di Stato americano spiega che, come in Spagna, anche in Venezuela bisogna prepararsi a un cambiamento che richiederà tempo e determinazione. Rubio sottolinea l’importanza di un processo ordinato per evitare crisi peggiori e invita le parti coinvolte a collaborare per una transizione pacifica e stabile.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio parla della transizione in Venezuela e cita la transizione spagnola seguita alla morte di Francisco Franco come esempio. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha citato la transizione spagnola seguita alla morte di Francisco Franco nel 1975 come esempio per il Venezuela. “Tutti vogliamo qualcosa di immediato, ma si tratta di questioni complesse e abbiamo visto che funziona. Faccio l’esempio del Paraguay e della Spagna. E ci sono altri Paesi in cui si sta verificando una transizione dall’autocrazia alla democrazia“,??ha detto Rubio in un’audizione davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Rubio parla della transizione in Venezuela e cita la transizione spagnola del 1975

Approfondimenti su Rubio Venezuela

Rubio illustra le tre fasi fondamentali per la transizione democratica in Venezuela, passando dalla gestione del settore petrolifero alla riforma politica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rubio Venezuela

Argomenti discussi: Il piano degli Stati Uniti in Venezuela: Rubio svela la tabella di marcia dell'amministrazione Trump; L’amministrazione Trump non esclude nuovi attacchi contro il Venezuela e Machado incontra Rubio; Ecco i superpoteri di Rubio in Venezuela; La roadmap del piano Rubio per il Venezuela.

Il piano degli Stati Uniti in Venezuela: Rubio svela la tabella di marcia dell'amministrazione TrumpIl segretario di Stato Usa Marco Rubio ha illustrato al Senato la strategia di Washington nei confronti del Venezuela, ora che Nicolás Maduro non è più un impedimento: transizione senza scadenze rav ... msn.com

La roadmap del piano Rubio per il VenezuelaLa strategia verso un paese stabile, prospero e democratico passa per l'autodemolizione controllata del regime. E il segretario di stato ha chiaro che l’unico leader in grado di portare a termine ques ... ilfoglio.it

Milano-Cortina 2026, il caso ICE Anche Attilio Fontana parla della possibile presenza dell’ICE alle Olimpiadi, ma il quadro resta poco chiaro. “L’ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio”, avrebbe detto il presidente della Regione, ma arriva subito la sm - facebook.com facebook

Siamo di fronte all'ennesimo caso di schizofrenia istituzionale da quando c'è il Governo Meloni: 1. Il fatto parla di ICE a Milano-Cortina 2. Piantedosi nega 3. Fontana sostiene che ICE si occupa di scorta Vance + Rubio 4. La Regione Lombardia nega La follia. x.com