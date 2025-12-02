Ruba 12 bottiglie di vodka da un supermercato e fugge da un’uscita secondaria | denunciato 31enne straniero

I Carabinieri della Stazione di Sorbole Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 34enne straniero residente nel parmense che, al termine delle necessarie verifiche e degli accertamenti svolti è ritenuto il presunto responsabile di un furto di alcolici in danno di un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

