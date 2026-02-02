Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Lei sbotta | Abbiamo avuto dei problemi ma…

Rosa Perrotta smentisce le voci di crisi con Pietro Tartaglione. L’influencer ha scritto un messaggio sui social per chiarire che, nonostante alcuni problemi, la coppia sta bene. Le voci di una possibile rottura circolano da settimane, ma lei mette le cose in chiaro: “Abbiamo avuto dei problemi ma…”

Rosa Perrotta, nota ex tronista di Uomini e Donne, torna a essere al centro dell’attenzione sui social.

La replica di Rosa Perrotta alle voci di crisi con Pietro TartaglioneRosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi per davvero? A parlare è lei. L’ex amato volto di Uomini e Donne ha voluto replicare alle voci svelando come stanno davvero le cose tra loro. novella2000.it

Uomini e Donne, aria di crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Parla lei: Abbiamo avuto dei problemiRosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia da quasi nove anni, una storia d'amore nata a Uomini e Donne e che continua ad incuriosire molto i loro ... ilsipontino.net

Rosa Perrotta sbotta contro il gossip: «Ogni 7 mesi qualcuno fa scoppiare sul web una crisi con Pietro Tartaglione, anche se stiamo insieme da 8 anni e mezzo. Non siamo il Mulino Bianco, ma se finisce davvero ve lo dirò io» IL VIDEO - https://www.eva3000.c - facebook.com facebook