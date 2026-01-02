Uomini e Donne Pietro Tartaglione in crisi con Rosa Perrotta? Lei interviene

Rosa Perrotta, nota ex tronista di Uomini e Donne, torna a essere al centro dell’attenzione sui social. Recentemente si è diffusa la voce di una crisi con Pietro Tartaglione, suo storico compagno. La coppia, che ha condiviso molte esperienze nel programma, si trova ora a dover affrontare nuove sfide nella loro relazione. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’intervento di Rosa ha attirato l’interesse dei fan.

Rosa Perrotta è una delle troniste storiche di Uomini e Donne e torna al centro del gossip social per un meccanismo ormai fin troppo comune. I follower osservano, collegano indizi e, a volte, trasformano una supposizione in una certezza. È quanto accaduto all'influencer napoletana seguita su Instagram da quasi due milioni di persone, finita nel mirino di insinuazioni su una presunta crisi con Pietro Tartaglione. Alcuni commenti ripetuti di una fan hanno alimentato il sospetto, ma la replica di Rosa non si è fatta attendere. Ed è arrivata nel modo più diretto: con ironia e immagini. Grave lutto dopo la scelta di Flavio Ubirti Uomini e Donne gossip, Rosa e Pietro: gli indizi social e le insinuazioni della follower.

Uomini e Donne, ‘crisi con Tartaglione’? Arriva la chiara replica di Rosa Perrotta - I follower alle volte possono essere molto coinvolti nella vita dei personaggi che seguono, e possono essere così informati sulle ... isaechia.it

Uomini e Donne, Rosa Perrotta pronta per il terzo figlio? Ecco cosa ha raccontato sui social - Rosa Perrotta è una delle troniste di Uomini e Donne più amate nella storia del dating show di Maria De Filippi. comingsoon.it

