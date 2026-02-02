Romano spiega | Mateta voleva il Milan in maniera netta Ora c’è agitazione tra tutte le parti coinvolte

Fabrizio Romano spiega che Mateta voleva il Milan in modo chiaro, ma ora si respira tensione tra tutte le parti coinvolte. Romano ha parlato nel suo ultimo video su YouTube, confermando che la trattativa tra il club rossonero e l’attaccante francese è saltata. La situazione resta in bilico, con l’agitazione che cresce tra agenti, giocatore e società.

Ci si avvicina alla chiusura ufficiale del mercato invernale, programmate alle ore 20:00 e con essa anche la fine del calciomercato rossonero, ormai chiuso dopo che l'affare Mateta è saltato definitivamente. A proposito di Mateta-Milan, ecco le parole di Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube. "C'è un po' di agitazione tra tutte le parti coinvolte, perché questa è un'operazione che si portava dietro un'altra operazione, quella di Strand Larsen. In Inghilterra si chiedono se il Palace può chiudere Larsen. No, perché queste due operazioni sono collegate poi se il club inglese nelle prossime ore decide di mettere 50 milioni di pound senza aver preso un euro da Mateta, io questo non posso dirvelo".

