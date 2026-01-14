A Segni, in provincia di Roma, un uomo di 33 anni di origini romene è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex convivente. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo segnalazioni di comportamenti sospetti, confermando l’efficacia delle misure di tutela previste dalla legge.

Un uomo di 33 anni, di origini romene, è stato arrestato dai carabinieri a Segni, un comune situato in provincia di Roma, per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex convivente. Questo intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato alla protezione delle vittime di violenza di genere. L’individuo, che era già stato arrestato in precedenza per maltrattamenti in ambito familiare, era soggetto a un provvedimento restrittivo emesso nel mese di novembre, il quale gli imponeva di mantenere una distanza di sicurezza dai luoghi frequentati dalla donna. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Segni hanno intercettato l’uomo mentre si trovava a bordo della sua automobile, scoprendo con sorpresa che nell’abitacolo era presente proprio la donna che doveva essere protetta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: viola divieto di avvicinamento a ex convivente, arrestato 33enne a Segni

Leggi anche: Segni. Già arrestato per maltrattamenti in famiglia, viola il divieto di avvicinamento. 33enne di origini romene arrestato dai Carabinieri

Leggi anche: Marito vìola il divieto di avvicinamento, arrestato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Viola divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato dai carabinieri; Viola divieto avvicinamento luoghi pubblici: denunciato; Trivigliano - Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l'anziana madre: arrestato 58enne; Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce l'ex moglie: arrestato 42enne.

Viola il divieto di avvicinamento durante la notte bianca, arrestato - Ha avvicinato la sua ex durante la notte bianca di Massa Martana nonostante il divieto emesso dall’Autorità Giudiziaria. rainews.it

Maltratta la figlia e viola il divieto di avvicinamento: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 49 anni, di nazionalità rumena, già noto alle Forze dell'Ordine, per la violazione ... virgilio.it

#Baldanzi, fiducia #Fiorentina. Fortini- #Roma, i viola lo valutano 15-20 milioni facebook

La #Roma ha messo gli occhi su un giocatore viola x.com