Roma | viola divieto di avvicinamento a ex convivente arrestato 33enne a Segni

A Segni, in provincia di Roma, un uomo di 33 anni di origini romene è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex convivente. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo segnalazioni di comportamenti sospetti, confermando l’efficacia delle misure di tutela previste dalla legge.

Un uomo di 33 anni, di origini romene, è stato arrestato dai carabinieri a Segni, un comune situato in provincia di Roma, per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex convivente. Questo intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato alla protezione delle vittime di violenza di genere. L’individuo, che era già stato arrestato in precedenza per maltrattamenti in ambito familiare, era soggetto a un provvedimento restrittivo emesso nel mese di novembre, il quale gli imponeva di mantenere una distanza di sicurezza dai luoghi frequentati dalla donna. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Segni hanno intercettato l’uomo mentre si trovava a bordo della sua automobile, scoprendo con sorpresa che nell’abitacolo era presente proprio la donna che doveva essere protetta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

