Roma Onorato | in due ore 3.500 biglietti per Fontana Trevi

In appena due ore, sono stati venduti 3.500 biglietti per visitare la Fontana di Trevi a Roma. La maggior parte delle vendite è arrivata online, con 3.000 biglietti, mentre 500 sono stati comprati direttamente sul posto. La forte richiesta ha preso tutti di sorpresa, creando code e attese tra i visitatori.

Nei primi due ore di vendita dei biglietti per l’accesso alla Fontana di Trevi a Roma, sono stati registrati 3 mila biglietti venduti online e 500 acquistati direttamente sul posto. Questa notizia è stata comunicata dall’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, durante un sopralluogo effettuato al monumento, dove da oggi è previsto un costo di accesso di 2 euro. È importante sottolineare che l’ingresso rimane gratuito per i residenti e domiciliati di Roma e provincia. Prospettive Economiche e Nuove Assunzioni. Onorato ha aggiunto: “Con una stima al ribasso, riteniamo che l’operazione porterà a introiti per 6 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da oggi, 2 febbraio 2026, entra in vigore una novità a Roma: per visitare l’interno della Fontana di Trevi bisogna pagare.

Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro.

