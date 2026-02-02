Roma ok ai parametri UEFA ma scatta la multa | rischio sanzione nel 2025

La Roma ha superato gli obiettivi economici fissati dalla UEFA per questa stagione, ma ha già pagato una multa che pesa sul bilancio. La decisione porta con sé il rischio di sanzioni nel 2025, anche se la squadra ha rispettato le richieste finanziarie imposte dall’organizzazione europea.

Il club giallorosso ha centrato gli obiettivi economici stagionali previsti dall’accordo con la UEFA, pagando però una sanzione già messa a bilancio. Il nodo vero è il prossimo anno, quando scatterà una soglia più rigida sui costi della rosa. La Roma ha certificato il rispetto dei target finanziari per la stagione 2024-25 nell’ambito del Settlement Agreement pluriennale. Il via libera arriva con una multa di circa 4,2 milioni di euro, somma già accantonata e quindi senza effetti imprevisti sui conti immediati. Lo scenario cambia guardando avanti. La società ha segnalato il rischio di non rientrare nel nuovo limite della “Squad Cost Rule” fissato per il 31 dicembre 2025, quando il rapporto tra costi della squadra e ricavi dovrà scendere al 70%. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ok ai parametri UEFA ma scatta la multa: rischio sanzione nel 2025 Approfondimenti su Roma Uefa Giudice Sportivo, terza sanzione per Cristante e Ndicka: multa per la Roma Nel Lazio meno femminicidi nel 2025 ma Roma resta una città fortemente a rischio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Uefa Argomenti discussi: Calciomercato Roma, Celik verso l’addio. | Tutti i club interessati. Juventus, caccia ai parametri zero: l’ultima idea porta a Zeki Çelik della RomaLa Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, consapevole che la prossima estate potrebbe essere segnata ancora da una politica all’insegna dell’oculatezza. Le difficoltà ... it.blastingnews.com TEST DI FORZA – PROFILO ATLETA SIS ROMA × Osteoequipe Vuoi conoscere i tuoi reali livelli di performance Con il Test di Forza di Osteoequipe puoi ottenere un’analisi precisa delle tue capacità muscolari, con parametri utili per migliorare l’allenamento - facebook.com facebook Roma, si riapre la pista McKennie. Può lasciare la Juve a parametro zero #ASRoma x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.