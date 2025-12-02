Giudice Sportivo terza sanzione per Cristante e Ndicka | multa per la Roma

Il giorno dopo la conclusione della tredicesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni riguardo quanto accaduto proprio nel week end. Per la Roma, la partita in questione era ovviamente quella disputata contro il Napoli, con quattro giocatori giallorossi che sono finiti sul taccuino dei cattivi. I gialli rimediati da Cristante e Ndicka li portano a tre sanzioni in campionato, mentre per Baldanzi si tratta della seconda stagionale. È arrivato anche il primo cartellino per Stephan El Shaarawy, sanzionato per eccessive proteste. Oltre alle risapute ammonizioni per i rispettivi giocatori, il Giudice Sportivo ha inflitto una multa anche direttamente alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giudice Sportivo, terza sanzione per Cristante e Ndicka: multa per la Roma

