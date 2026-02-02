Roma il Premio Grillo restituisce voce ai prigionieri italiani internati | uomini troppo a lungo consegnati al silenzio della storia

La cerimonia del Premio Grillo si è svolta ieri alla Camera dei Deputati a Roma, portando all’attenzione della pubblica opinione la storia di alcuni prigionieri italiani internati durante il Novecento. Sono uomini che hanno subito anni di isolamento e silenzio, ma che ora trovano finalmente spazio per raccontare le loro esperienze. L’evento, organizzato dalla Fondazione Grillo, ha voluto rendere omaggio a chi ha scelto la dignità anche a costo della prigionia, riaccendendo i riflettori su pagine dimenticate della nostra storia.

La manifestazione svoltasi recentemente presso la Camera dei Deputati a Roma il 26 gennaio 2026, in occasione del Premio della Fondazione Grillo, si è configurata come un momento di alto valore morale, un atto di memoria necessario e profondamente sentito dedicato ai prigionieri italiani internati, Uomini troppo a lungo consegnati al silenzio della storia. Dopo l'8 settembre 1943, furono strappati alla propria Patria, privati di ogni tutela giuridica, deportati nei campi di internamento e condannati a una prigionia disumana non per aver combattuto, ma per aver scelto di non rinnegare sé stessi.

