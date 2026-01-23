Premio Nazionale Giovanni Grillo in ricordo degli Internati Militari Italiani

Lunedì 26 gennaio a Roma, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà la XI edizione del Premio Nazionale Giovanni Grillo, dedicato alla memoria degli Internati Militari Italiani. L’evento, organizzato in ricordo di Giovanni Grillo, si svolgerà a partire dalle ore 15 e coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini, contribuendo alla memoria storica e alla valorizzazione della cultura civile.

Giorgio Mulè ROMA – Lunedì 26 gennaio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà l'evento ", XI Edizione – Anno scolastico 202526". Indirizzo di saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L'appuntamento, come informa una nota, viene trasmesso in diretta webtv. Il Premio Grillo onora la memoria degli Internati Militari Italiani (IMI) deportati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. Organizzato dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, coinvolge le scuole secondarie per promuovere i valori di libertà, memoria e cittadinanza.

