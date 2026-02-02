Questa mattina, Gasperini ha presentato la formazione della Roma per la partita contro l’Udine. Il tecnico ha confermato la difesa, che sembra pronta, mentre l’attacco resta corto e ancora in fase di definizione. La società aspetta l’ultimo acquisto, Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco, per completare la rosa.

In attesa di accogliere l’ultimo rinforzo di mercato, Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco, Gian Piero Gasperini ridisegna la Roma per la sfida di Udine. La linea è chiara: solidità dietro, equilibrio a centrocampo e scelte obbligate davanti. Tra i pali confermato Mile Svilar, protetto dal trio difensivo di inizio stagione: Mario Hermoso, Evan Ndicka e Gianluca Mancini. Sulle corsie laterali si rivede la coppia Zeki Çelik – Wesley. In mezzo al campo, accanto a Bryan Cristante, spazio a Neil El Aynaoui, reduce da una prova convincente in coppa. Più avanti ballottaggio aperto: Niccolò Pisilli è pronto a partire dall’inizio se Lorenzo Pellegrini non recupererà dalla lieve distorsione alla caviglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini ridisegna l’undici per Udine: difesa ok, attacco corto

Approfondimenti su Gasperini Roma

La Roma si appresta ad affrontare la penultima giornata di Europa League contro lo Stoccarda, con un’attenzione particolare alla gestione delle energie.

Il Milan si conferma protagonista in questa stagione, con prestazioni solide e risultati notevoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gasperini Roma

Argomenti discussi: Roma agli ottavi di Europa League: 1-1 in dieci col Panathinaikos, oggi il sorteggio; Gabbia spinge Malen, Gasperini chiede rigore: episodio arbitrale in Roma-Milan; Roma-Milan 1-1: risultati Serie A 22ª giornata Olimpico; Roma, verso Udine senza Dybala: Gasperini studia le alternative.

Zaragoza alla Roma, ci siamo: dribbling e velocità per completare l’attacco del GaspLo spagnolo dovrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito e obbligo di riscatto a determinate condizioni ... it.blastingnews.com

Europa League: la Roma di Gasperini soffre ma pareggia col Pana 1-1, ottavi raggiuntiDopo un quarto d'ora di partita l'espulsione di Mancini per fallo da ultimo uomo. Il gol del greco del vantaggio greco con Taborda, nel finale il pari di Ziolkowski ... rainews.it

#Gasperini nella comfort zone. La #Roma ricomincia da sé Finiti l’emergenza e il mercato, torna a parlare solo il campo @DanieleLoMonaco #ASRoma #UdineseRoma x.com

forzaroma.info. . Scopriamo meglio chi è Bryan Zaragoza, il nuovo esterno d’attacco della Roma di Gasperini @pier_franza #ASRoma #ForzaRoma #Zaragoza #Spain #Football - facebook.com facebook