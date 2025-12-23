Case e riscaldamento | il 93% delle abitazioni ha un impianto prevale l’autonomo

In Italia, il 93% delle abitazioni è dotato di un impianto di riscaldamento, con la maggior parte delle case che utilizzano sistemi autonomi. Questa diffusione evidenzia l'importanza di soluzioni efficienti e personalizzate per il comfort domestico, influenzando anche le scelte relative a risparmio energetico e sostenibilità. La presenza di impianti autonomi rappresenta un elemento chiave nella gestione del clima interno degli ambienti abitativi.

MILANO (ITALPRESS) – Il 93% delle abitazioni in Italia è dotato di un impianto di riscaldamento e, nella maggior parte dei casi, si tratta di una soluzione autonoma. E’ quanto emerge da uno studio condotto da idealista, basato sulle caratteristiche dichiarate dagli inserzionisti nel terzo trimestre del 2025. Nel dettaglio, il 75% delle abitazioni presenti sul mercato dispone di riscaldamento autonomo mentre il 18% è dotato di impianto centralizzato. Una quota residuale, pari al 6%, dichiara invece l’assenza di qualsiasi sistema di riscaldamento. Trapani è il capoluogo con la più alta percentuale di abitazioni in vendita prive di riscaldamento (42%), seguita da Palermo (41%) e Reggio Calabria (36%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

