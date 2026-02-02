Risate finte a Venezia il maestro della comicità Saverio Raimondo

A Venezia arriva Saverio Raimondo, uno dei volti più noti della comicità italiana. Martedì sera, al teatro a l'Avogaria, il comico presenta “Risate Finte”, uno spettacolo di stand-up che promette di far sorridere il pubblico con le sue battute e la sua verve. L’evento si svolge alle 20.30 in Corte Zappa, nel cuore di Dorsoduro.

Sbarca a Venezia uno dei maestri riconosciuti della comicità: martedì 10 febbraio 2026, ore 20.30, al teatro a l'Avogaria (Dorsoduro 1607, Corte Zappa), è in programma “Risate Finte”, lo spettacolo da stand-up comedian del celebre comico e volto televisivo Saverio Raimondo. Sarà un flusso ininterrotto di battute su ogni argomento, sul clima, sulla terza guerra mondiale, sulla sua vita privata. Dal sesso alla tecnologia, dalla casa alle tasse, non c'è aspetto della nostra vita quotidiana contemporanea che non venga metabolizzato e digerito dalla satira feroce e dall'umorismo spudorato di Saverio Raimondo, stand-up comedian irriverente che gioca in modo sfrontato con i tabù.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

