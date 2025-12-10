Alla Ubik lo stand-up comedian Saverio Raimondo presenta ‘Annus Horribilis’

Foggiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Ubik, lo stand-up comedian Saverio Raimondo presenta ‘Annus Horribilis’, uno spettacolo che mette in scena quattro personaggi alle prese con problemi quotidiani ambientati nel 536 d.C., considerato uno degli anni più difficili della Storia. Un viaggio tra comicità e riflessione su un periodo di crisi senza precedenti.

Quattro personaggi con problemi comuni in un periodo fuori dal comune: il 536 d.C., l'anno peggiore della Storia. È ‘Annus Horribilis’ di Saverio Raimondo, ‘satiro’ di professione, tra i comici e stand-up comedian più brillanti e intelligenti della scena italiana, conduttore e autore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

LIBRERIA Foggia: alla libreria Ubik Saverio Raimondo presenta “Annus Horribilis” - up comedian più brillanti della scena italiana, per la presentazione del suo nuovo libro ... Segnala statoquotidiano.it