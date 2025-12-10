Alla Ubik, lo stand-up comedian Saverio Raimondo presenta ‘Annus Horribilis’, uno spettacolo che mette in scena quattro personaggi alle prese con problemi quotidiani ambientati nel 536 d.C., considerato uno degli anni più difficili della Storia. Un viaggio tra comicità e riflessione su un periodo di crisi senza precedenti.

