Ripristino del verde urbano | associazione dona 200 alberi al Comune di Latiano

Questa mattina, l’associazione Il Messape – Officina didattica in Natura Aps ha consegnato 200 alberi al Comune di Latiano. Le piante, provenienti dai vivai dell’Arif, saranno piantate in diverse aree della città per rendere più verde il centro e i dintorni. La donazione mira a migliorare l’ambiente urbano e coinvolgere la comunità nel rispetto della natura.

La prima fase dell'intervento, che si terrà il 13 febbraio prossimo, interesserà diverse aree strategiche della città: il parchetto "Niara", l'asilo di Via Trieste e l'area di Croce Monasterio. La seconda fase, già in programma, coinvolgerà Via San Vito, in prossimità del cimitero e del dog park. Negli ultimi anni, per ragioni di sicurezza pubblica, molte alberature sono state rimosse nel territorio comunale. Con questa donazione, l'associazione intende contribuire a colmare quel vuoto, restituendo alla città una parte del suo patrimonio verde. L'associazione auspica che questo gesto non resti un episodio isolato, ma diventi un appuntamento annuale, affinché Latiano possa tornare a godere di una flora urbana adeguata e sostenibile.

