Ripa Teatina la classe 1955 si ritrova | una giornata di festa e memoria per tutti i settantenni

Il 28 dicembre, la classe 1955 di Ripa Teatina si è riunita al Castello d’Abruzzo per un incontro conviviale, occasione di festa e ricordo. Un momento di condivisione tra amici e vecchi compagni, che ha rinsaldato legami e celebrato il passato in un’atmosfera semplice e rispettosa. L’evento ha rappresentato un’occasione per ricordare il percorso condiviso e rafforzare il senso di comunità.

Un tuffo nel passato, tra ricordi condivisi e amicizie che hanno attraversato i decenni. Domenica 28 dicembre la classe 1955 di Ripa Teatina si è ritrovata per celebrare insieme un nuovo incontro conviviale, scegliendo come cornice d'eccezione il Castello d'Abruzzo, simbolo storico e culturale.

