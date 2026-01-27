Rimessa Fab nuova stagione artistica | programmazione culturale di febbraio e marzo 2026

La Rimessa Fab riprende la sua programmazione culturale per febbraio e marzo 2026, offrendo un ricco calendario di eventi artistici. Situata in via delle Zoccolette, 28, questa sede continua a proporre iniziative dedicate alla promozione culturale e artistica, mantenendo il suo ruolo di punto di incontro per gli appassionati. La programmazione include diverse attività pensate per coinvolgere il pubblico e valorizzare il panorama locale e nazionale.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Riprende la programmazione nei locali di Rimessa Fab, spin-off di Rimessa Roscioli, in via delle Zoccolette, 28. Dal 1 febbraio nuova stagione artistica che proseguirà fino all'estate con la supervisione generale del fondatore Alessandro Pepe. Insieme alla Rassegna musicale a cura di Danilo Blaiotta e alle le domeniche di libri, letture, teatro, dibattiti a cura di Lucia Re, si aggiunge quest’anno il format ideato da Armando Ottaiano delle Cene d’Autore, con interviste a personaggi provenienti dal mondo del cinema.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Rimessa Fab Rimessa Fab: nuova rassegna musicale ma non solo “L'asta al buio” di Antonio Rezza a Rimessa Fab La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Scelta per videoclip con cantante famoso...Tolta perché troppo giovane..();...Rimessa su un altro set...Vita caotica ma intensa...Spero passi sta maledetta tosse...Buona vita a tutti gli amici che mi seguono.. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.