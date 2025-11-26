La Bussola della Scienza Orientarsi fra falsi miti e post-verità Il video integrale dell’incontro

Troppo spesso ormai la scienza entra nel dibattito pubblico come un oggetto distante, oppure – all’opposto – come materia da consumo immediato, dove tutto vale quanto tutto. Oggi, nel corso de “La Bussola della Scienza. Orientarsi fra (falsi) miti e post-verità” si è provato a riportarla nel suo spazio naturale: quello del confronto competente, con un linguaggio comprensibile e un dialogo non gridato. L’iniziativa, organizzata da Formiche e Healthcare Policy e promossa da Multiversity e Nestlé con il contributo non condizionante di Sanofi, ha posto l’accento sul punto da cui urge partire: la scienza può esistere solo se la si riesce a comunicare. 🔗 Leggi su Formiche.net