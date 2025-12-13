Resort a Punta Aderci a Vasto | emergono criticità per l' Arpa le richieste al Comune

L'installazione di un resort a Punta Aderci, area di grande valore ambientale a Vasto, solleva diverse criticità. L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha richiesto al Comune di approfondire alcuni aspetti prima di procedere con il progetto. La questione evidenzia l'importanza di tutelare il patrimonio naturale della zona.

La proposta di realizzazione di un resort in un'area di pregio ambientale quale è Punta Aderci a Vasto presenta alcune criticità che devono essere approfondite: per questo l'Arpa-Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Abruzzo ha chiesto al Comune di Vasto di non limitarsi. Chietitoday.it

RESORT A PUNTA ADERCI: FORUM H2O, “ARPA CONFERMA CRITICITA’, SERVE VAS COMPLETA” - VASTO – “Il Resort proposto a Punta Aderci presenta criticità che devono essere approfondite in quanto verrebbe realizzato in un’area di pregio ambientale; per questo l’Agenzia Regionale per la Protez ... abruzzoweb.it

Un resort nella Riserva naturale sulla Costa dei Trabocchi. Rivolta delle associazioni. Il sindaco: “Eco-talebani, li denuncio” - resort nella Riserva Punta Aderci: associazioni preoccupate, il sindaco di Vasto difende l'iniziativa ... ilfattoquotidiano.it

