Nuova Ford Fiesta 2027 | elettrica rinasce con tecnologia Renault

La nuova Ford Fiesta 2027 si presenta come un modello elettrico frutto di un'alleanza con Renault, segnando una svolta significativa nella gamma della compatta. Questa collaborazione strategica mira a integrare tecnologia avanzata e sostenibilità, offrendo un veicolo innovativo e competitivo nel segmento delle auto elettriche.

Una Ford Fiesta elettrica nata da un’alleanza con Renault sarebbe non solo plausibile, ma anche molto strategica. Ecco come potrebbe realisticamente rinascere. Base tecnica: piattaforma Renault (AmpR Small). Ford potrebbe sfruttare la stessa piattaforma elettrica modulare utilizzata da: Renault 5 E-Tech. Renault 4 elettrica. Questa base permetterebbe: Motore anteriore. Trazione anteriore. Batteria tra 40 e 52 kWh. Autonomia 350–410 km WLTP. Ricarica rapida 100–130 kW. In pratica: costi ridotti + tecnologia già collaudata. L’immagine di copertina è stata ideata con AI. Design: Ford dentro, Renault sotto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it