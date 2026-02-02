' Renatissimo' omaggio Carosone portato in scena da Enzo Decaro con gli Ànema

Sabato sera a Comacchio la scena si anima con “Renatissimo”. Enzo Decaro e gli Ànema portano in teatro un omaggio a Renato Carosone, reinterpretando le sue canzoni in modo originale. La rappresentazione si tiene nella Sala polivalente di Palazzo Bellini alle 21, come parte della stagione 2026 di Comacchio a Teatro.

Sabato 7 (ore 21), presso la Sala polivalente di Palazzo Bellini, la stagione 2026 di Comacchio a Teatro prosegue con ‘Renatissimo’, un ispirato omaggio a Renato Carosone portato in scena dall'attore e cabarettista Enzo Decaro insieme al gruppo musicale degli Ànema. Una serata per ricordare il grande cantautore, uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento. Gli Ànema reinterpretano Renato Carosone proponendo un’originale versione strumentale dei suoi grandi successi, con una formazione composta da Marcello Corvino al violino, Biagio Labanca alla chitarra, Massimo De Stephanis al contrabbasso e Fabio Tricomi alle percussioni, tamorre, oud e mandolino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Domenica 11 gennaio, gli Ànema, con la partecipazione di Enzo Decaro, rendono omaggio a Renato Carosone, figura di spicco della musica napoletana e italiana del Novecento.

