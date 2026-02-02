Relazioni internazionali | Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia interna

Pisa apre le porte a una delegazione della Mongolia Interna. La visita fa parte di una settimana di scambio culturale tra Italia e Cina, che si svolge dal 6 al 9 febbraio. La delegazione cinese sta visitando il Parco di San Rossore e il litorale pisano, per rinsaldare i rapporti tra le due regioni.

‘Pisa & Hohhot 2026’ è una settimana di scambio turistico-culturale italo-cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio, che vede la città accogliere una delegazione della Regione autonoma della Mongolia Interna, che soggiornerà nel Parco di San Rossore e sul litorale pisano. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa - Assessorato al turismo, in collaborazione con EstOvestEst-APS e OEOItalia. “Nell’ambito della nostra promozione turistica - ha dichiarato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - accogliamo in città e sul litorale una delegazione di giovani studenti e artisti, insieme ai loro organizzatori.🔗 Leggi su Pisatoday.it

