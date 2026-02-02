Regione Puglia | consiglieri foggiani a secco per Rosa Barone pronta una delega

Dopo oltre due mesi dalle elezioni, la XII legislatura del Consiglio regionale della Puglia prende ufficialmente il via. I consiglieri di Foggia si trovano ancora senza incarichi e deleghe, mentre Rosa Barone si prepara a distribuire le prime assegnazioni. La situazione resta tesa, con alcuni rappresentanti che chiedono chiarezza e più attenzione alle questioni del territorio.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro potrebbe presto nominare la Cinquestelle foggiana consigliera delegata Dopo 70 giorni dalle elezioni, parte ufficialmente la XII legislatura del Consiglio regionale della Puglia. Ad aprire la seduta di insediamento, in qualità di presidente provvisorio, è stato il consigliere più anziano Luigi Lobuono, ex candidato presidente del centrodestra che nei giorni scorsi ha annunciato la sua adesione al gruppo misto. Hanno fatto per la prima volta il loro ingresso nella sala delle adunanze, gli eletti in provincia di Foggia Rossella Falcone (Pd), Graziamaria Starace (Decaro presidente), Giulio Scapato (Decaro presidente) e Nicola Gatta (Fratelli d’Italia).🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Regione Puglia

Oggi si tiene la proclamazione ufficiale dei 50 consiglieri del Consiglio regionale della Puglia, dopo la decisione della corte d’appello di Bari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Regione Puglia

Argomenti discussi: La Ghezza capogruppo dei Cinquestelle in Consiglio regionale - FoggiaToday; Consiglio Regione Puglia pronto a debutto: dentro gruppi ancora troppe tensioni per attribuzione delle cariche; Regione Puglia, Maria La Ghezza eletta capogruppo del M5S: Onore e responsabilità, pronti a dare risposte concrete; Fischetti nuovo capogruppo della lista Decaro Presidente in Consiglio regionale.

Consiglio Regionale Puglia, seduta di insediamento: gli auguri e i discorsi istituzionaliL'insediamento del Consiglio Regionale, con gli auguri del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, alle cariche designate per la XIII legisllatura. affaritaliani.it

Decaro indica la rotta ai consiglieri: Parliamo di meno e lavoriamo di piùIl discorso del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro durante la seduta di insediamento del Consiglio regionale. Quest'aula non è un teatro politico - ha detto -. Rendiamo orgogliosi di noi ... foggiatoday.it

Regione Puglia premiata al Contest “PA OK! – Insieme per creare valore pubblico” La Regione Puglia è stata premiata per la Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra, nell’ambito del Contest “PA OK!”, iniziativa promossa d - facebook.com facebook