Gruppi Consiliari Pd e Dei Goti | Non parteciperemo al Consiglio Comunale
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei gruppi consiliari Pd e Dei Goti. Le opposizioni consiliari comunicano la non partecipazione al Consiglio comunale odierno, un gesto che rappresenta l’ennesima denuncia della continua mortificazione istituzionale e, di conseguenza, della nostra intera comunità. Confermiamo integralmente quanto già espresso in precedenti e formali documenti politici: la nostra assenza è un atto di protesta esplicita rispetto al persistente, assordante e indifferente non agire di questa Amministrazione, che nel 2020 ha illuso i cittadini e che oggi si arrampica sugli specchi pur di rimanere qualche settimana in più sulle poltrone di Palazzo San Francesco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
