Rapina in farmacia a Grosso | bandito armato di cacciavite porta via tutti i soldi della cassa

Nella serata di lunedì 29 dicembre 2025, si è verificata una rapina presso la farmacia di via Primo Maggio, a Grosso. Un uomo, con il volto coperto da una sciarpa, armato di un cacciavite, ha minacciato il personale e si è impossessato dei soldi presenti in cassa. L'episodio si è svolto senza feriti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini.

Nella prima serata di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, un bandito, con il viso camuffato da una sciarpa, ha rapinato la farmacia di via Primo Maggio angolo strada Camporelle a Grosso. Armato di cacciavite, ha minacciato la dottoressa che stava chiudendo l'attività e si è fatto consegnare tutto il.

