Rangers Qualiano 1998 in vetta: tripletta di Guatieri stende il Casoria Calcio

Tripletta di Guatieri regala la quinta vittoria consecutiva ai Rangers Qualiano 1998, che allungano sulla seconda in classifica. Qualiano, 15 dicembre 2025 – Ieri i Rangers Qualiano 1998 hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva, consolidando la leadership nel Girone A di Promozione Campania e portandosi a +4 sulla seconda in classifica, il Mondragone. La partita contro il Casoria Calcio 1979 si è rivelata emozionante e combattuta, ma a fare la differenza è stata la stella dei Lupi, Guatieri, autore di una tripletta decisiva. Cronaca della partita. 1° minuto – Suarino porta in vantaggio il Casoria con un gol immediato. Puntomagazine.it

