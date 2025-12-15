© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano 1998 in vetta: tripletta di Guatieri stende il Casoria Calcio

Tripletta di Guatieri regala la quinta vittoria consecutiva ai Rangers Qualiano 1998, che allungano sulla seconda in classifica. Qualiano, 15 dicembre 2025 – Ieri i Rangers Qualiano 1998 hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva, consolidando la leadership nel Girone A di Promozione Campania e portandosi a +4 sulla seconda in classifica, il Mondragone. La partita contro il Casoria Calcio 1979 si è rivelata emozionante e combattuta, ma a fare la differenza è stata la stella dei Lupi, Guatieri, autore di una tripletta decisiva. Cronaca della partita. 1° minuto – Suarino porta in vantaggio il Casoria con un gol immediato. Puntomagazine.it

13 Giornata di campionato promozione girome A Micri calcio vs Rangers Qualiano 0-2

L’addio dei Rangers Qualiano a Francesco Palmieri: “Un ragazzo d’oro con una passione infinita per il calcio” - “Con grande tristezza, ASD RANGERS QUALIANO 1998 annuncia la scomparsa del suo calciatore, Francesco Palmieri a soli 29 anni , un ragazzo d’oro, con una passione infinita per il calcio , ma anche per ... internapoli.it

Schianto scooter-tir, il calciatore Francesco Palmieri muore a 29 anni: lutto a Qualiano - Lutto a Qualiano per la morte di Francesco Palmieri, calciatore 29enne dell'Asd Rangers di Qualiano 1998, il club sportivo cittadino, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto mercoledì 28 ... fanpage.it

Sport Event. . SINTESI PARTITA Rangers Qualiano - SSC Casoria - facebook.com facebook