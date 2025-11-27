Rompe i finestrini di diverse auto parcheggiate in corso Italia per rubare 42enne inseguito e arrestato

Un pluripregiudicato catanese di 42 anni nei giorni scorsi ha tentato di mettere a segno alcuni furti tra le auto parcheggiate nella zona di corso Italia, ma il proprietario di una vettura l’ha notato mentre stava spaccando il finestrino, per poi frugare all’interno alla ricerca di oggetti da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rompe i finestrini di diverse auto parcheggiate in corso Italia per rubare, 42enne inseguito e arrestato

