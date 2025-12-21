Requisiti etici per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale | un quadro di governance responsabile per il contesto educativo e pubblico

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei contesti educativi, amministrativi e organizzativi rappresenta una delle trasformazioni più significative dell’epoca contemporanea. È fondamentale stabilire requisiti etici e un quadro di governance responsabile per garantire un uso consapevole, equo e trasparente di queste tecnologie, tutelando i diritti delle persone e promuovendo un’integrazione sostenibile nel rispetto dei valori fondamentali. Requisiti etici per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nei contesti educativi, amministrativi e organizzativi rappresenta una delle trasformazioni più significative dell'epoca contemporanea. Sistemi capaci di analizzare dati, supportare decisioni, personalizzare percorsi e automatizzare processi stanno modificando profondamente il modo in cui scuole, università e istituzioni operano.

