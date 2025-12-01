Pio e Amedeo | Siamo sempre stati sinceri Se non piacciamo è per pregiudizio come succede a Gigi D’Alessio Il tradimento? Non va sempre colpevolizzato

Debuttando alla regia di Oi vita mia inaugurano una nuova fase della carriera sforzandosi di rimanere (sempre) con i piedi per terra. La nostra intervista ai due comici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pio e Amedeo: «Siamo sempre stati sinceri. Se non piacciamo è per pregiudizio, come succede a Gigi D’Alessio. Il tradimento? Non va sempre colpevolizzato»

Leggi anche questi approfondimenti

Presentazione del nuovo libro di Amedeo, bisnonno della nostra Fattoria Sociale ?Siamo felicissimi di invitarvi alla presentazione del nuovo libro di Amedeo Giannini, memoria storica della nostra fattoria e del nostro territorio. Un libro scritto a 92 anni - facebook.com Vai su Facebook

Avremmo voluto fare promozione al nuovo film di Pio e Amedeo #OiVitaMia dal 27 Novembre al cinema, ma noi non siamo cattive persone #UominieDonne Vai su X

Pio e Amedeo: "Oi vita mia vi farà ridere e commuovere. Rimetterci le pellicce per un ritorno di Emigratis? Mai dire mai perché..." - L'intervista - Pio e Amedeo tornano al cinema con 'Oi vita mia' nel loro primo film da registi e si raccontano ad Affaritaliani ... Si legge su affaritaliani.it

Pio e Amedeo, retroscena sul nuovo film con Lino Banfi/ “Siamo scoppiati in lacrime quando…” - Pio e Amedeo debuttano alla regia con un film in cui è presente anche Lino Banfi: la confessione a Chi su un delicato tema affrontato nella pellicola ... Da ilsussidiario.net

Oi vita mia, di Pio e Amedeo - Pio e Amedeo debuttano alla regia con Oi vita mia, un film che vorrebbe essere libero ma non si distacca dai canoni dei precedenti ... Scrive sentieriselvaggi.it