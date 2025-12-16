Tutti gli atleti e i tecnici olimpici di Valtellina e Valchiavenna in un unico libro

La provincia di Sondrio racconta la sua storia olimpica attraverso il libro

Anche la provincia di Sondrio ha ora la sua storia dettagliata sugli atleti di Valtellina e Valchiavenna che hanno partecipato ai Giochi Olimpici invernali: merito di “Olimpici”, il libro di Paolo Valenti e Paolo Redaelli, presentato questa mattina allo spazio Schena Generali di piazza Garibaldi. Sondriotoday.it

