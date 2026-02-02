Quando Caprarola fu rifugio dalle bombe per oltre mille opere d' arte

Durante la Seconda guerra mondiale, il piccolo paese di Caprarola si trasformò in rifugio per oltre mille opere d'arte, scampate ai bombardamenti di Roma. Quando i bombardamenti si intensificarono, molti lavori della Galleria nazionale d'arte moderna vennero nascosti tra le mura di questo borgo, diventando un rifugio sicuro per i capolavori. La popolazione locale aiutò a proteggere le opere, che ancora oggi raccontano una storia di resistenza e salvezza.

L'intuizione di Palma Bucarelli, direttrice della Galleria nazionale d'arte moderna di Roma e "partigiana dell'arte", che scelse la Tuscia per salvare i capolavori italiani C'è una storia che collega le meravigliose opere della Galleria nazionale d'arte moderna di Roma e la Tuscia. È il racconto di Palma Bucarelli, passata alla storia come la “partigiana dell'arte”, che tra il 1941 e il 1942 decise di mettere in salvo tutti i capolavori della Galleria all'interno di palazzo Farnese a Caprarola. Nata nel 1910 a Roma, Palma Bucarelli è stata una critica e storica d'arte, nonché direttrice della Gnam (Galleria nazionale d'arte moderna) dal 1941 al 1975.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Caprarola Rifugio

L'Operazione Thunder 2025 di Interpol e Omd ha portato alla luce un vasto e complesso sistema criminale legato al traffico di specie protette e risorse illegali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Caprarola Rifugio

Argomenti discussi: Quando Caprarola fu scelta come rifugio dalle bombe per oltre mille opere d'arte.

Ruderi Cason sotto Brognasa 700 m.~ Di chi era #ruderi #casera #casone #rifugio #bivacco #muroasecco #inmontagna #fvgturismo #sentieri #sentieridimontagna #fvgphoto #dardago #natgeo #friuliveneziagiulia #ricordi #pietre #Untempo #storialocale - facebook.com facebook