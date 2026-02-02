Quando Caprarola fu rifugio dalle bombe per oltre mille opere d' arte
Durante la Seconda guerra mondiale, il piccolo paese di Caprarola si trasformò in rifugio per oltre mille opere d'arte, scampate ai bombardamenti di Roma. Quando i bombardamenti si intensificarono, molti lavori della Galleria nazionale d'arte moderna vennero nascosti tra le mura di questo borgo, diventando un rifugio sicuro per i capolavori. La popolazione locale aiutò a proteggere le opere, che ancora oggi raccontano una storia di resistenza e salvezza.
C'è una storia che collega le meravigliose opere della Galleria nazionale d'arte moderna di Roma e la Tuscia. È il racconto di Palma Bucarelli, passata alla storia come la "partigiana dell'arte", che tra il 1941 e il 1942 decise di mettere in salvo tutti i capolavori della Galleria all'interno di palazzo Farnese a Caprarola. Nata nel 1910 a Roma, Palma Bucarelli è stata una critica e storica d'arte, nonché direttrice della Gnam (Galleria nazionale d'arte moderna) dal 1941 al 1975.
