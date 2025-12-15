Dalle farfalle ai pangolini dalle piante rare al legname illegale | 30mila animali vivi sequestrati e oltre mille sospetti identificati

L'Operazione Thunder 2025 di Interpol e Omd ha portato alla luce un vasto e complesso sistema criminale legato al traffico di specie protette e risorse illegali. Con il sequestro di 30.000 animali vivi e l'identificazione di oltre mille sospetti, l'indagine evidenzia l'evoluzione di un ecosistema criminale sempre più organizzato e sofisticato.

L’Operazione Thunder 2025 di Interpol e Omd ha svelato un ecosistema criminale sempre più sofisticato. Capace di collegare fauna, flora, legname e criminalità organizzata in un’unica filiera illegale. Un’operazione globale contro il traffico illegale di fauna e flora selvatiche ha portato al sequestro di quasi 30mila animali vivi e all’identificazione di 1.100 sospettati. Polizia, dogane, sicurezza delle frontiere e autorità forestali e faunistiche di 134 Paesi, hanno effettuato un totale di 4.640 sequestri durante l’operazione Thunder 2025. (INTERPOL FOTO) – Notizie. Notizie.com

