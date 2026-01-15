Sinner e Alcaraz promossi da Federer | Rivalità fantastica

Roger Federer ha espresso apprezzamento per la rivalità tra Sinner e Alcaraz, definendola “fantastica”. Il commento del sei volte campione dell’Australian Open arriva in vista della cerimonia di apertura del torneo 2026, sottolineando l’importanza di questi giovani talenti nel panorama del tennis internazionale. La loro crescita e competizione rappresentano un elemento di interesse e stimolo per il futuro dello sport.

"La rivalità tra Alcaraz e Sinner è fantastica". Non ha dubbi Roger Federer, sei volte campione dell' Australian Open, che ha parlato ai giornalisti in vista della sua partecipazione alla cerimonia di apertura dell'edizione 2026 del torneo. Oggi a Melbourne si è svolto anche il sorteggio del primo major dell'anno, dove si ripeterà la sfida tra i primi due del mondo: Sinner sfiderà il francese Hugo Gaston all'esordio, mentre dall'altra parte del tabellone Alcaraz, attualmente al numero 1 del ranking, inizierà il suo cammino contro il tennista australiano Adam Walton. "Jannik e Carlos giocano un tennis incredibile.

